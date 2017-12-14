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Cуд ув'язнив росіянина на 15 років за вбивство українських військових в АТО

Четвер, 14 грудня 2017, 18:06
Cуд ув'язнив росіянина на 15 років за вбивство українських військових в АТО

Артемівський міськрайонний суд Донецької області ув'язнив громадянина Росії на 15 років за вбивство українських військових у зоні АТО у грудні 2014 року.

Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора Дмитро Сторожук, передає Генеральна прокуратура України.

"Судом постановлено обвинувальний вирок, яким громадянина Російської Федерації визнано винним у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, та призначено реальну міру покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, росіянин перебував у місті Красний Луч Луганської області, де у грудні 2014 року вступив у змову з бойовиками ОРЛО.

Вони домовилися, що росіянин забезпечуватиме обслуговування та функціонування військової техніки механізованого батальйону "Август", який входить до складу бойовиків.

"У подальшому підозрюваний, виконуючи відведену йому роль, обслуговував та керував танком "Т-64-Б", екіпаж якого здійснював вогневе ураження позицій сил АТО поблизу м. Санжарівка Донецької області, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження та загинули військовослужбовці Збройних Сил України", - розповів перший заступник генерального прокурора.

За словами Сторожука, в результаті бойового зіткнення українські військові знешкодили танк "Т-64-Б", яким керував росіянин, після чого його затримали.

Теми: судРосіяДонбасАТО
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