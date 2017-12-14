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Суд приговорил россиянина на 15 лет за убийство украинских военных в АТО

Четверг, 14 декабря 2017, 18:06
Суд приговорил россиянина на 15 лет за убийство украинских военных в АТО

Артемовский городской суд Донецкой области приговорил гражданина России на 15 лет за убийство украинских военных в зоне АТО в декабре 2014 года.

Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук, передает Генеральная прокуратура Украины.

"Судом постановлен обвинительный приговор, которым гражданина Российской Федерации признано виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 , ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины, и назначено реальную меру наказания в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, россиянин находился в городе Красный Луч Луганской области, где в декабре 2014 года вступил в сговор с боевиками ОРЛО.

Они договорились, что россиянин будет обеспечивать обслуживание и функционирование военной техники механизированного батальона "Август", который входит в состав боевиков.

"В дальнейшем подозреваемый, выполняя отведенную ему роль, обслуживал и руководил танком "Т-64-Б", экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО вблизи г. Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных Сил Украины", - рассказал первый заместитель генерального прокурора.

По словам Сторожука, в результате боевого столкновения украинские военные обезвредили танк "Т-64-Б", которым управлял россиянин, после чего его задержали.

Темы: судРосcияДонбассАТО
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