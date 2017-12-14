Суд про держзраду Януковича заслухає свідків на наступному засіданні
Четвер, 14 грудня 2017, 19:14
Оболонський райсуд Києва заслухає двох свідків обвинувачення на наступному засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича.
Про це заявив головуючий у колегії суддя Владислав Дев'ятко.
Під час останнього засідання 14 грудня суд закінчив розглядати докази сторони захисту.
Зазначається, що наступні судові засідання відбудуться 20 і 21 грудня. 20 грудня суд заслухає двох свідків сторони обвинувачення, а 21 грудня – ще чотирьох.
Раніше Оболонський райсуд Києва відмовив у відведенні колегії суддів адвокатам екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.