Суд про держзраду Януковича заслухає свідків на наступному засіданні

Оболонський райсуд Києва заслухає двох свідків обвинувачення на наступному засіданні у справі екс-президента Віктора Януковича.

Про це заявив головуючий у колегії суддя Владислав Дев'ятко.

Під час останнього засідання 14 грудня суд закінчив розглядати докази сторони захисту.

Зазначається, що наступні судові засідання відбудуться 20 і 21 грудня. 20 грудня суд заслухає двох свідків сторони обвинувачення, а 21 грудня – ще чотирьох.

Раніше Оболонський райсуд Києва відмовив у відведенні колегії суддів адвокатам екс-президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.