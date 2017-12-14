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Суд о госизмене Януковича заслушает свидетелей на следующем заседании

Четверг, 14 декабря 2017, 19:14

Оболонский райсуд Киева заслушает двух свидетелей на следующем заседании по делу экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

Во время последнего заседания, 14 декабря суд закончил рассматривать доказательства стороны защиты.

Отмечается, что следующие судебные заседания состоятся 20 и 21 декабря. 20 декабря суд заслушает двух свидетелей стороны обвинения, а 21 декабря - еще четырех.

Ранее Оболонский райсуд Киева отказал в отводе коллегии судей адвокатам экс-президента Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Темы: Януковичсуд
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