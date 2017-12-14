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Лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії на півроку

Четвер, 14 грудня 2017, 20:15
Лідери ЄС продовжили економічні санкції проти Росії на півроку

Лідери країн Європейського Союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає Європейська правда.

"Лідери ЄС дали зелене світло на продовження економічних санкцій ЄС проти Росії ще на 6 місяців. Офіційне продовження на наступному тижні", - написав Йозвяк.

Президент Петро Порошенко назвав продовження економічних санкцій проти Росії гідною відповіддю за невиконання своїх зобов’язань.

"Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності Украіни та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов’язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля", - зазначив Порошенко.

ЄС запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року.

Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди як і раніше не були повністю виконані, ЄС регулярно подовжував дію санкцій.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСРосіясанкції
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