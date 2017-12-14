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Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России

Четверг, 14 декабря 2017, 20:15
Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России

Лидеры стран Европейского Союза одобрили продолжение экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает Европейская правда.

"Лидеры ЕС дали зеленый свет на продолжение экономических санкций ЕС против России еще на 6 месяцев. Официальное продление на следующей неделе", - написал Йозвяк.

Президент Петр Порошенко назвал продолжение экономических санкций против России достойным ответом за невыполнение своих обязательств.

"Важное политическое решение лидеров Евросоюза продлить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украини и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля", - отметил Порошенко.

ЕС ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года. Поскольку этого не произошло, и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, ЕС регулярно продлевал действие санкций.

Темы: ЕСРосcиясанкции
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