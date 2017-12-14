Суд залишив у силі арешт начальника Харківського університету ПС

Апеляційний суд Харківської області відмовився задовольнити апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ЗСУ Андрію Алімпієву через хворобу адвоката.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Визначення слідчого судді Дзержинського райсуду Харкова від 20 листопада 2017 року про обрання Андрію Алімпієву запобіжного заходу залишити без змін", - йдеться у повідомленні прес-служби Апеляційного суду Харківської області.

Водночас суд частково задовольнив апеляційну скаргу на запобіжний захід заступнику начальника ХНУПС Ігорю Никифорову, знизивши суму застави з 1 млн грн до 480 тис. грн.

17 листопада Військова прокуратура затримала начальника університету генерал-майора Алімпієва А. М. за підозрою у розтраті 2,4 млн грн.

20 листопада Дзержинський районний суд Харкова заарештував заступника начальника Харківського національного університету Повітряних cил імені Івана Кожедуба Нікіфорова І.А. і призначив заставу розміром 1 мільйон гривень.