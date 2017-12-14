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Суд залишив у силі арешт начальника Харківського університету ПС

Четвер, 14 грудня 2017, 21:07

Апеляційний суд Харківської області відмовився задовольнити апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ЗСУ Андрію Алімпієву через хворобу адвоката.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Визначення слідчого судді Дзержинського райсуду Харкова від 20 листопада 2017 року про обрання Андрію Алімпієву запобіжного заходу залишити без змін", - йдеться у повідомленні прес-служби Апеляційного суду Харківської області.

Водночас суд частково задовольнив апеляційну скаргу на запобіжний захід заступнику начальника ХНУПС Ігорю Никифорову, знизивши суму застави з 1 млн грн до 480 тис. грн.

17 листопада Військова прокуратура затримала начальника університету генерал-майора Алімпієва А. М. за підозрою у розтраті 2,4 млн грн.

20 листопада Дзержинський районний суд Харкова заарештував заступника начальника Харківського національного університету Повітряних cил імені Івана Кожедуба Нікіфорова І.А. і призначив заставу розміром 1 мільйон гривень.

Теми: судХарків
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