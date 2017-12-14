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Суд оставил в силе арест начальника Харьковского университета ВС

Четверг, 14 декабря 2017, 21:07

Апелляционный суд Харьковской области отказался удовлетворить апелляционную жалобу относительно меры пресечения начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ Андрею Алимпиеву из-за болезни адвоката.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Определение следственного судьи Дзержинского райсуда Харькова от 20 ноября 2017 об избрании Андрею Алимпиеву меры пресечения оставить без изменений", - говорится в сообщении пресс-службы Апелляционного суда Харьковской области.

В то же время суд частично удовлетворил апелляционную жалобу на меру пресечения заместителю начальника ХНУВС Игорю Никифорову, снизив сумму залога с 1 млн грн до 480 тыс. грн.

17 ноября Военная прокуратура задержала начальника университета генерал-майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

20 ноября Дзержинский районный суд Харькова арестовал заместителя начальника Харьковского национального университета Воздушных cил имени Ивана Кожедуба Никифорова И.А. и назначил залог в размере 1 миллион гривен.

Темы: судХарьков
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