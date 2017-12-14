Схеми: Мільйонер Фукс і Хомутиннік літають одним приватним літаком

Донедавна російський бізнесмен, а тепер український мільйонер Павло Фукс і народний депутат України, співголова парламентської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік прилетіли зі Швейцарії в Україну на одному приватному літаку.

Про це йдеться у випуску програми "Схеми", пише Радіо Свобода.

Фукс і Хомутиннік прилетіли у компанії Михайла Бакуненка – колишнього заступника голови правління напівдержавної компанії "Укрнафта", а нині голови правління приватної газовидобувної компанії "Укрнафтобуріння". Біля зали офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль" знімальна група помітила охоронців та поліцейських з автоматами.

Спільний переліт джерела програми "Схеми" пояснили тим, що акціонерами "Укрнафтобуріння" через офшорні компанії наразі ймовірно є олігарх Ігор Коломойський, депутат Віталій Хомутиннік та бізнесмен Павло Фукс.

Сам бізнесмен у телефонній розмові з журналістами причетність до цієї компанії спростував.

"Михайла Бакуненка знаю, так. Але бізнес-проекти нас не пов’язують", – заявив Фукс.

Окремо запевнив, що його частки в цій компанії не має, однак бізнесмен "розглядає це питання".

Так само Віталій Хомутиннік та Михайло Бакуненко повідомили у телефонній розмові журналістам, що товаришують.

"Укрнафтобуріння" – це не єдиний актив, який за даними українських ЗМІ, придбав бізнесмен. Як повідомляла "Економічна правда" з посиланням на власні джерела, частина компаній, зокрема "Девон", "Голден Деррік" та "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" також перейшли у власність Фукса.

Павло Фукс у відповідь "Схемам" спростував своє можливе відношення до цих компаній, однак зізнався, що має бізнес-інтереси в Україні.

"В Україні я сьогодні маю інтерес, бо сьогодні тут дуже вигідно все купувати. Через два-три роки Україна буде як європейська країна по вартості будь-яких активів, які є", – пояснив телефоном бізнесмен.

Павло Фукс – бізнесмен, який народився у Харкові, потім перебрався до Москви, де прожив тривалий час і заробив капітал. Він розповів "Схемам", що нещодавно відмовився від російського громадянства, а у 2015 році отримав новий український паспорт.

Водночас, на сайті московської будівельної корпорації MOS CITY GROUP він і досі зазначений як голова ради директорів. А згідно з відкритими даними російського єдиного державного реєстру юросіб, є одним із засновників компанії. Найвідоміший проект цієї корпорації – хмарочоси "Москва-сіті".

Вперше у рейтинг найбагатших українців за версією журналу "Фокус" Павло Фукс увійшов у 2017 році за підсумками 2016-го – і одразу посів 24 позицію. Його статки оцінили у 270 мільйонів доларів.

У 2015 році "Схеми" зафіксували, як автівки, якими користується бізенесмен, заїжджали до бізнес-центру де розташовується офіс олігарха Ігоря Коломойського.

У 2016-му "Схеми" показали, як бізнесмен прилетів із Харкова з народним депутатом Віталієм Хомутинніком.