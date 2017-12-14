Схемы: Миллионер Фукс и Хомутынник летают одним частным самолетом

До недавнего времени российский бизнесмен, а теперь украинский миллионер Павел Фукс и народный депутат Украины, сопредседатель парламентской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник прилетели из Швейцарии в Украину на одном частном самолете.

Об этом говорится в выпуске программы "Схемы", пишет Радио Свобода.

Фукс и Хомутынник прилетели в компании Михаила Бакуненка - бывшего заместителя председателя правления полугосударственной компании "Укрнафта", а ныне председателя правления частной газодобывающей компании "Укрнефтебурение". Возле зала официальных делегаций аэропорта "Борисполь" съемочная группа заметила охранников и полицейских с автоматами.

Общий перелет источники программы "Схемы" объяснили тем, что акционерами "Укрнефтебурение" через оффшорные компании пока предположительно является олигарх Игорь Коломойский, депутат Виталий Хомутынник и бизнесмен Павел Фукс.

Сам бизнесмен в телефонном разговоре с журналистами причастность к этой компании опроверг.

"Михаила Бакуненка знаю, да. Но бизнес-проекты нас не связывают", - заявил Фукс.

Отдельно заверил, что его доли в этой компании нет, однако бизнесмен "рассматривает этот вопрос".

Так же Виталий Хомутынник и Михаил Бакуненко сообщили в телефонном разговоре журналистам, что дружат.

"Укрнефтебурение" - это не единственный актив, который по данным украинских СМИ, приобрел бизнесмен. Как сообщала "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники, часть компаний, в частности "Девон", "Голден Деррик" и "ДВ Нефтегазодобывающая компания" также перешли в собственность Фукса.

Павел Фукс в ответ "схемам" опроверг свое возможное отношение к этим компаниям, однако признался, что имеет бизнес-интересы в Украине.

"В Украине я сегодня имею интерес, потому что сегодня здесь очень выгодно все покупать. Через два-три года Украина будет как европейская страна по стоимости любых активов, которые есть", - пояснил телефону бизнесмен.

Павел Фукс - бизнесмен, который родился в Харькове, потом перебрался в Москву, где прожил долгое время и заработал капитал. Он рассказал "схемам", что недавно отказался от российского гражданства, а в 2015 году получил новый украинский паспорт.

В то же время, на сайте московской строительной корпорации MOS CITY GROUP он до сих пор указан как председатель совета директоров. А согласно открытым данным российского единого государственного реестра юрлиц, является одним из основателей компании. Самый известный проект этой корпорации - небоскребы "Москва-Сити".

Впервые в рейтинг самых богатых украинцев по версии журнала "Фокус" Павел Фукс вошел в 2017 году по итогам 2016-го - и сразу занял 24 позицию. Его состояние оценили в 270 млн долларов.

В 2015 году "Схемы" зафиксировали, как автомобили, которыми пользуется бизенесмен, заезжали в бизнес-центр где располагается офис олигарха Игоря Коломойского.

В 2016-м "Схемы" показали, как бизнесмен прилетел из Харькова с народным депутатом Виталием Хомутынником.