У Тернополі стався вибух на заводі, є постраждалий

На підприємстві тернопільського комбінату "Будіндустрія" ТОВ "Тернопільбуд", стався вибух, під завалами опинився працівник.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Вибух стався 14 грудня близько 19:20 год. На території комбінату "Будіндустрія", в бетонно-формувальному цеху даного підприємства, відбувся вибух газової суміші, в результаті чого сталось часткове руйнування залізобетонного даху, на площі близько 576 м.кв. (24х24 м).

Під завалами бетонних конструкцій опинився працівник цеху, громадянин 1951 року народження, житель м. Тернопіль. Потерпілого вивільнили з-під завалу та передали працівникам центру екстреної медичної допомоги, які госпіталізували його в реанімаційне відділення Тернопільської міської лікарні №1.

Остаточні висновки, щодо причин та наслідків вибуху будуть прийняті після завершення детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії.