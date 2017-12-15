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В Тернополе произошел взрыв на заводе, есть пострадавший

Пятница, 15 декабря 2017, 00:17

На предприятии тернопольского комбината "Стройиндустрия" ООО "Тернопольстрой", произошел взрыв, под завалами оказался работник.

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Взрыв произошел 14 декабря около 19:20 ч. На территории комбината "Стройиндустрия", в бетонно-формовочном цехе данного предприятия, произошел взрыв газовой смеси, в результате чего произошло частичное разрушение железобетонного крыши, на площади около 576 м.кв. (24х24 м).

Под завалами бетонных конструкций оказался работник цеха, гражданин 1951 года, житель. Тернополя. Пострадавшего освободили из-под завала и передали работникам центра экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали его в реанимационное отделение Тернопольской городской больницы №1.

Окончательные выводы относительно причин и последствий взрыва будут приняты после завершения детального изучения обстоятельств происшествия, обследования здания и проведения заседания специальной комиссии.

Темы: Тернопольвзрыв
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