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Американські F22 здійснили попереджувальні постріли у бік російських Су-25

П'ятниця, 15 грудня 2017, 02:06

У Сирії російські Су-25 увійшли в повітряний простір контрольований міжнародною коаліцією, американські винищувачі F-22 зробили попереджувальні постріли.

Про це повідомляє CNN.

Два американські винищувачі F-22 перехопили два російські літаки, після того як вони перетнули річку Євфрат в Сирії, пролетівши на схід від зони деескалації, яка повинна відокремлювати російські та американські коаліційні літаки, що діють над Сирією.

"F-22 здійснили серію маневрів з метою переконати Cу-25 залишити повітряний простір, включаючи пуск сигнальних ракет і неодноразові спроби зв'язатися з російськими пілотами по лінії екстреного зв'язку", - зазначив представник ВПС США.

Зустріч в небі тривала близько 40 хвилин, перш ніж російські літаки залишили контрольовану США зону деескалації.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіяСША
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