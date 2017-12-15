Американські F22 здійснили попереджувальні постріли у бік російських Су-25

У Сирії російські Су-25 увійшли в повітряний простір контрольований міжнародною коаліцією, американські винищувачі F-22 зробили попереджувальні постріли.

Про це повідомляє CNN.

Два американські винищувачі F-22 перехопили два російські літаки, після того як вони перетнули річку Євфрат в Сирії, пролетівши на схід від зони деескалації, яка повинна відокремлювати російські та американські коаліційні літаки, що діють над Сирією.

"F-22 здійснили серію маневрів з метою переконати Cу-25 залишити повітряний простір, включаючи пуск сигнальних ракет і неодноразові спроби зв'язатися з російськими пілотами по лінії екстреного зв'язку", - зазначив представник ВПС США.

Зустріч в небі тривала близько 40 хвилин, перш ніж російські літаки залишили контрольовану США зону деескалації.