Американские F22 совершили предупредительные выстрелы в сторону российских Су-25

В Сирии российские Су-25 вошли в воздушное пространство контролируемое международной коалицией, американские истребители F-22 сделали предупредительные выстрелы.

Об этом сообщает CNN.

Два американских истребителя F-22 перехватили два российских самолета, после того как они пересекли реку Евфрат в Сирии, пролетев к востоку от зоны деэскалации, которая должна отделять российские и американские коалиционные самолеты, действующие над Сирией.

"F-22 совершили серию маневров с целью убедить Cу-25 покинуть воздушное пространство, включая пуск сигнальных ракет и неоднократные попытки связаться с российскими пилотами по линии экстренной связи", - отметил представитель ВВС США.

Встреча в небе длилась около 40 минут, прежде чем российские самолеты покинули контролируемую США зону деэскалации.