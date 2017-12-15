Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Американские F22 совершили предупредительные выстрелы в сторону российских Су-25

Пятница, 15 декабря 2017, 02:06

В Сирии российские Су-25 вошли в воздушное пространство контролируемое международной коалицией, американские истребители F-22 сделали предупредительные выстрелы.

Об этом сообщает CNN.

Два американских истребителя F-22 перехватили два российских самолета, после того как они пересекли реку Евфрат в Сирии, пролетев к востоку от  зоны деэскалации, которая должна отделять российские и американские коалиционные самолеты, действующие над Сирией.

"F-22 совершили серию маневров с целью убедить Cу-25 покинуть воздушное пространство, включая пуск сигнальных ракет и неоднократные попытки связаться с российскими пилотами по линии экстренной связи", - отметил представитель ВВС США.

Встреча в небе длилась около 40 минут, прежде чем российские самолеты покинули контролируемую США зону деэскалации.

Темы: СирияРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Сирия
В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии
Пентагон назвал атаку истребителя РФ на американский дрон "опасной"
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Последние новости
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
Все новости...
Реклама: