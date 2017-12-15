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Трамп поговорил с Путиным о Северной Корее

Пятница, 15 декабря 2017, 02:35

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуациию с Северной Кореей.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Reuters.

Два лидера по телефону обсудили "совместную работу по урегулированию очень опасной ситуации в Северной Корее", говорится в заявлении.

Трамп также поблагодарил Путина "за признание весомых экономических показателей Америки на его ежегодной пресс-конференции".

В свою очередь, в пресс-службе Кремля сообщили, что Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове.

Темы: ТрампПутинСеверная Корея
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