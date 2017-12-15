Горбатюк написав 2 скарги на Луценка і понад 80 на його заступників

У департаменту спеціальних розслідувань, який очолює Сергій Горбатюк, з 2016 року незаконно відібрали 12 кримінальних проваджень.

Про це Горбатюк заявив в програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна".

"У керівництва є бажання діяти в ручному режимі, в окремих випадках - "своїм все, для ворогів - закон", - сказав він.

Горбатюк підкреслив, що у департаменту, який він очолює, з 2016 року незаконно відібрали 12 кримінальних проваджень.

"Або вже є якісь результати, або до них ми прямуємо, після цього надходить постанова генпрокурора без вивчення кримінального провадження, що слідство ведеться неефективно. І справа передається в інший підрозділ", - заявив він.

"Перше, з Клименка почалося, Злочевський, вишки Бойка, економічні епізоди по Захарченку, один з епізодів по Присяжнюку, щодо суддів Апеляційного суду, суддів Вищого адмінсуду", - перерахував він.

Горбатюк зазначив, що написав на заступників прокурора вже більше 80 скарг.

"Я їх не рахував, але мені керуючий заступник сказала: "Ви тільки тим займаєтеся, що пишете" і назвала цифру - місяць тому було 84 скарги. Це на заступників - Столярчука, Матіоса", - підкреслив він.

Крім цього, він зазначив, що на Луценка він подав дві скарги.

"Я подавав дві скарги на бездіяльність в районний суд. Але суд чомусь вирішив не задовольняти", - розповів Горбатюк.

Як відомо, управління Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані в 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.