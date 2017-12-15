Горбатюк написал 2 жалобы на Луценка и более 80 на его заместителей
У департамента специальных расследований, который возглавляет Сергей Горбатюк, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.
Об этом Горбатюк заявил в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".
"У руководства есть желание действовать в ручном режиме, в отдельных случаях – "своим все, для врагов – закон", – сказал он.
Горбатюк подчеркнул, что у департамента, который он возглавляет, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.
"Или уже есть какие-то результаты, или к ним мы направляемся, после этого поступает постановление генпрокурора без изучения уголовного производства, следствие ведется неэффективно. И дело передается в другое подразделение", - заявил он.
"Первое, с Клименка началось, Злочевский, вышки Бойко, экономические эпизоды по Захарченку, один из эпизодов по Присяжнюку, в отношении судей Апелляционного суда, судей Высшего админсуда", – перечислил он.
Горбатюк отметил, что написал на заместителей прокурора уже более 80 жалоб.
"Я их не считал, но мне управляющий заместитель сказала: "Вы только тем занимаетесь, что пишете" и назвала цифру – месяц назад было 84 жалобы. Это на заместителей – Столярчука, Матиоса", – подчеркнул он.
Кроме этого, он отметил, что на Луценко он подал две жалобы.
"Я подавал две жалобы на бездействие в районный суд. Но суд почему-то решил не удовлетворять", – рассказал Горбатюк.
Как известно, управление Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.
Горбатюк написал 2 жалобы на Луценка и более 80 на его заместителей
и власти Виктором Януковичем и его окружением.