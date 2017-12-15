У департамента специальных расследований, который возглавляет Сергей Горбатюк, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.

Об этом Горбатюк заявил в программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"У руководства есть желание действовать в ручном режиме, в отдельных случаях – "своим все, для врагов – закон", – сказал он.

Горбатюк подчеркнул, что у департамента, который он возглавляет, с 2016 года незаконно отобрали 12 уголовных производств.

"Или уже есть какие-то результаты, или к ним мы направляемся, после этого поступает постановление генпрокурора без изучения уголовного производства, следствие ведется неэффективно. И дело передается в другое подразделение", - заявил он.

"Первое, с Клименка началось, Злочевский, вышки Бойко, экономические эпизоды по Захарченку, один из эпизодов по Присяжнюку, в отношении судей Апелляционного суда, судей Высшего админсуда", – перечислил он.

Горбатюк отметил, что написал на заместителей прокурора уже более 80 жалоб.

"Я их не считал, но мне управляющий заместитель сказала: "Вы только тем занимаетесь, что пишете" и назвала цифру – месяц назад было 84 жалобы. Это на заместителей – Столярчука, Матиоса", – подчеркнул он.

Кроме этого, он отметил, что на Луценко он подал две жалобы.

"Я подавал две жалобы на бездействие в районный суд. Но суд почему-то решил не удовлетворять", – рассказал Горбатюк.

Как известно, управление Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Горбатюк написал 2 жалобы на Луценка и более 80 на его заместителей

и власти Виктором Януковичем и его окружением.