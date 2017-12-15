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США представили докази поставок Іраном зброї до Ємену

П'ятниця, 15 грудня 2017, 03:54

У Сполучених Штатів є конкретні докази того, що Іран постачав зброю повстанцям хуситам в Ємені у порушення санкцій ООН.

Про це заявила постійний представник США при ООН Ніки Гейлі, повідомляє Радіо Свобода.

На прес-конференції 14 грудня, що відбулася у Вашингтоні на військовому складі, де співробітники міністерства оборони США виставили фрагменти зброї, Гейлі сказала, що "докази незаперечні".

"Сполучені Штати застосовують новий підхід до Ірану, приділяючи особливу увагу дестабілізуючій поведінці іранського режиму. Це означає, що ми не просто зосереджені на ядерній програмі. Ми також уважно вивчаємо іранську програму балістичних ракет, експорт зброї і підтримку терористів, бойовиків і диктаторів", - сказала Гейлі журналістам.

На озброєнні, яке було представлено, видно маркування, що вказує на те, що це іранська ракета ближнього радіусу дії, випущена з території Ємену з міжнародного аеропорту біля столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду.

Інше спорядження, яке було продемонстровано, представляло собою безпілотник і протитанкову зброю, які, за словами офіційних осіб, були виявлені в Ємені силами Саудівської Аравії.

"Вони могли б також мати наклейки "Зроблено в Ірані", - сказала Гейлі.

Резолюція Організації Об'єднаних Націй, прийнята у зв'язку з важливою ядерної угодою, заборонила Тегерану поставляти, продавати або передавати зброю, якщо Рада Безпеки не схвалила це. Окрема резолюція ООН забороняє постачання будь-якої зброї повстанцям-хуситам в Ємені.

Тегеран, який розглядає Саудівську Аравію як ворога і суперника у боротьбі за владу на Близькому Сході, вже давно спростовує звинувачення в тому, що він постачав зброю хуситам, і назвав заяви Гейлі про ракетну атаку 4 листопада "безвідповідальними, провокаційними і руйнівними".

Саудівська Аравія є одним з найближчих союзників Вашингтона на Близькому Сході, а Вашингтон є основним постачальником озброєнь для саудівських військових.

Заяву Гейлі було опубліковано одночасно з повідомленнями про те, що розслідування ООН з питання про те, постачав Іран ці дві ракети єменським повстанцям хуситам, які стріляли в Саудівську Аравію в цьому році, не дійшло ніяких твердих висновків.

Associated Press і Agence France-Press повідомили, що офіційні особи ООН вивчали уламки ракет і заявили, що є  ознаки "загального походження", але вони не можуть дійти висновку, що ракети надійшли від іранського постачальника.

Теми: СШАІранСаудівська АравіяООН
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