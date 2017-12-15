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США представили доказательства поставок Ираном оружия в Йемен

Пятница, 15 декабря 2017, 03:54

У Соединенных Штатов есть конкретные доказательства того, что Иран поставлял оружие повстанцам хуситам в Йемене в нарушение санкций ООН.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Ники Хейли, сообщает Радио Свобода.

На пресс-конференции 14 декабря, состоявшейся в Вашингтоне на военном складе, где сотрудники министерства обороны США выставили фрагменты оружия, Никки Хейли сказала, что "доказательства неопровержимы".

"Соединенные Штаты применяют новый подход к Ирану, уделяя особое внимание дестабилизирующему поведению иранского режима. Это означает, что мы не просто сосредоточены на ядерной программе. Мы также внимательно изучаем иранскую программу баллистических ракет, экспорт оружия и поддержку террористов, боевиков и диктаторов", - сказала Хейли журналистам.

На вооружении, которое было представлено, видна маркировка, указывавшая на то, что это иранская ракета ближнего радиуса действия, выпущенная с территории Йемена по международному аэропорту возле столицы Саудовской Аравии Эр-Рияду.

Другое снаряжение, которое было продемонстрировано, представляло собой беспилотник и противотанковое оружие, которые, по словам официальных лиц, были обнаружены в Йемене силами Саудовской Аравии.

"Они могли бы также иметь наклейки "Сделано в Иране", - сказала Хейли.

Резолюция Организации Объединенных Наций, принятая в связи с важной ядерной сделкой, запретила Тегерану поставлять, продавать или передавать оружие, если Совет Безопасности не одобрил его. Отдельная резолюция ООН запрещает поставку любого оружия повстанцам-хуситам в Йемене.

Тегеран, который рассматривает Саудовскую Аравию как врага и соперника за власть на Ближнем Востоке, уже давно опровергает обвинения в том, что он поставлял оружие хуситам, и назвал заявления Хейли о ракетном нападении 4 ноября "безответственным, провокационным и разрушительным".

Саудовская Аравия является одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, а Вашингтон является основным поставщиком вооружений для саудовских военных.

Заявление Хейли было опубликовано одновременно с сообщениями о том, что расследование ООН по вопросу о том, поставлял ли Иран эти две ракеты йеменским повстанцам хуситам, стрелявшим в Саудовскую Аравию в этом году, не сделало никаких твердых выводов.

Associated Press и Agence France-Press сообщили, что официальные лица ООН изучали обломки ракет и заявили, что есть указание на "общее происхождение", но не могут прийти к выводу, что ракеты поступили от иранского поставщика.

Темы: СШАИранСаудовская АравияООН
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