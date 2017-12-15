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Доба в АТО: 24 обстріли, бойовики застосовують міномети і танк

П'ятниця, 15 грудня 2017, 06:26

За минулу добу, зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. Унаслідок ворожих обстрілів, двоє український захисників отримали поранення, ще двоє – бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

У районі проведення АТО російсько-окупаційні війська продовжують порушувати перемир’я, застосовуючи заборонені міномети та озброєння танка.

На Луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120-ти та 82-мм мінометів і гранатометів неодноразово вів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трьохізбенки. З озброєння БМП противник порушував перемир’я біля Світлодарська.

На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар’їнки. Тут, у першій половині дня, агресор неодноразово вів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Увечері, по оборонних укріпленнях ЗСУ в цьому районі стріляв танк.

Неспокійно було поблизу Пісків, Верхньоторецького, Водяного, Лебединського і Талаківки. Підступи до цих населених пунктів окупанти обстрілювали із гранатометів різних типів та легкого піхотного озброєння.

Як зазначили у штабі, сили АТО стріляли у відповідь у більш ніж половині випадків порушення ворогом режиму припинення вогню.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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