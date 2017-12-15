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Сутки в АТО: 24 обстрелы, боевики применяют минометы и танк

Пятница, 15 декабря 2017, 06:26

За минувшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В результате вражеских обстрелов, двое украинских защитников получили ранения, еще двое - боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе проведения АТО российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие, применяя запрещенные минометы и вооружение танка.

На Луганском направлении в вечернее время враг из 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно вел огонь около Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Из вооружения БМП противник нарушал перемирие у Светлодарска.

На Донецком направлении враг сосредоточил свою активность в пригороде Марьинки. Здесь, в первой половине дня, агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером, по оборонным укреплениям ВСУ в этом районе стрелял танк.

Неспокойно было поблизости Песков, Верхнеторецкого, Водяного, Лебединского и Талаковки. Подступы к этим населенным пунктам оккупанты обстреливали из гранатометов различных типов и легкого пехотного вооружения.

Как отметили в штабе, силы АТО стреляли в ответ в более чем половине случаев нарушения врагом режима прекращения огня.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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