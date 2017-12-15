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Віце-президент США відстрочив візит до Ізраїлю – ЗМІ

П'ятниця, 15 грудня 2017, 07:28

Віце-президент США Майк Пенс відклав візит до Ізраїлю на кілька днів на тлі акцій протесту, викликаних рішенням президента США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представників ізраїльської влади і офіс Пенса.

Крім того, голос Пенса нібито може бути вирішальним для "республіканців" при голосуванні за податкову реформу в Конгресі.

Офіс Пенса підтвердив, що тепер він покине Вашингтон у вівторок, зупиниться в Єгипті для короткого візиту, а потім прибуде до Ізраїлю з більш тривалим візитом.

Теми: СШАІзраїль
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