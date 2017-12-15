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Вице-президент США отсрочил визит в Израиль – СМИ

Пятница, 15 декабря 2017, 07:28

Вице-президент США Майк Пенс отложил визит в Израиль на несколько дней на фоне акций протеста, вызванных решением президента США признать Иерусалим столицей Израиля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей израильских властей и офис Пенса.

Кроме того, голос Пенса якобы может быть решающим для "республиканцев" при голосовании за налоговую реформу в Конгрессе.

Офис Пенса подтвердил, что теперь он покинет Вашингтон во вторник, остановится в Египте для краткого визита, а потом прибудет в Израиль с более длительным визитом.

Темы: СШАИзраиль
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