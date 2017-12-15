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Ще одну суддю звільнили за позбавлення прав активістів Автомайдану

П'ятниця, 15 грудня 2017, 09:13

Вища рада правосуддя звільнила Людмилу Войнаренко, яка позбавила водійських посвідчень 3 активістів "Автомайдану", з посади судді Вишгородського райсуду Київської області.

Таке рішення ВРП прийняла 14 грудня, повідомляє прес-служба.  

Зазначається, що підставою для звільнення судді Войнаренко стали встановлені Третьою Дисциплінарною палатою ВРП "порушення під час розгляду справ про адміністративні правопорушення".

Зокрема, під час позбавлення водійських прав 3 активістів "Автомайдану".

Як відомо, 31 жовтня за аналогічні дії Вища рада правосуддя звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Людмилу Козятник, а 21 листопада - суддю Подільського райсуду Києва Вікторію Швиденко.

"Українська правда" у Threads

Теми: судАвтомайданзвільнення
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