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Еще одну судью уволили за лишение прав активистов Автомайдана

Пятница, 15 декабря 2017, 09:13

Высший совет правосудия уволил Людмилу Войнаренко, которая лишила водительских удостоверений 3 активистов "Автомайдана", с должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области.

Такое решение ВCП принял 14 декабря, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что основанием для увольнения судьи Войнаренко стали установленные Третьей Дисциплинарной палатой ВCП "нарушение при рассмотрении дел об административных правонарушениях".

В частности, при лишении водительских прав 3 активистов "Автомайдана".

Как известно, 31 октября за аналогичные действия Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Людмилу Козятник, а 21 ноября - судью Подольского райсуда Киева Викторию Швыденко.

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Темы: судАвтомайданувольнение
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