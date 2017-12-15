У Києві засудили до тюрми фейкового мінера
Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі псевдомінера.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.
Засуджений телефоном повідомляв про мінування станцій метро "Лісова" та "Либідська", а також слідчого ізолятора. Проведена після цього перевірка показала, що повідомлення були хибними.
"Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали псевдомінера – раніше судимого уродженця Вінницької області. З’ясувалося, що зловмисник телефонував із мобільного телефону", - йдеться в повідомленні.
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він сказав, що зробив дзвінки заради розваги.
8 грудня повідомлялося, що Дніпровський райсуд Києва засудив до 4 років в'язниці ще одного хулігана, який також "мінував" столичний метрополітен.