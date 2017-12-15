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У поліції з'явилась версія, чому стався потужний вибух в Тернополі

П'ятниця, 15 грудня 2017, 11:21

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху, що стався 14 грудня на підприємстві в Тернополі і внаслідок якого важко постраждала людина.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Тернопільській області.

"Виїздом на місце події було встановлено, що вибух відбувся внаслідок ймовірного порушення технологічного процесу", - розповідає вона.

За даними поліції, в результаті надзвичайної події під завалами опинився 62-річний чоловік, який на той момент займався виготовленням залізобетонних плит.

"Потерпілий був живий та при свідомості. Його передали у руки медиків", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271 ККУ (порушення вимог законодавства про охорону праці).

 
 

Як відомо, 14 грудня на підприємстві тернопільського комбінату "Будіндустрія" ТОВ "Тернопільбуд" стався вибух. Під завалами опинився працівник, якого згодом вивільнили та доставили в реанімаційне відділення.

Українська правда
Теми: Тернопільнадзвичайна подіяполіція
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