На корпоративі БПП було більше 100 осіб – "Схеми"

У неформальній зустрічі фракції БПП у резиденції "Залісся" 7 вересня брали участь більше 100 осіб, а за оренду приміщення "Солідарність" заплатила 9 тисяч гривень.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

На зустріч на дорогих авто, зокрема, прибули депутати Іван Мельничук, Оксана Білозір, Дмитро Білоцерковець, Юрій Соловей, Олександр Співаковський, Ігор Кононенко, а також мер Києва Віталій Кличко і генпрокурор Юрій Луценко.

Нардеп Білоцерковець Фото "Схеми"

Директор "Резиденції "Залісся" Василь Грицик розповів, що оплачувала оренду резиденції партія Блок Петра Порошенка "Солідарність".

"Коли звернувся до нас секретаріат партії "Солідарність" про те, щоб провести тут свій захід, ми погодились: був підписаний договір з розрахунку 75 гривень на одну людину. Партія проплатила. Вийшло в районі 9 тисяч" , – сказав він.

Нардеп Мельничук Фото "Схеми"

Грицик додав, що це була оплата лише за оренду, без врахування бенкету.

"До цього ми стосунку не маємо. З’ясовуйте далі", - сказав директор "Залісся".

Він запевнив, що оплатити оренду і організувати подію у резиденції може будь-хто.

Нардеп Білозір Фото "Схеми"

За інформацією прес-служби Адміністрації президента, "на зустріч президента України з фракцією БПП на території державної організації "Резиденція "Залісся" жодних бюджетних коштів не витрачалося".

В АП порекомендували звернутися за деталями до Державного управління справами, яке, у свою чергу, переспрямувало журналістів до "Залісся".

Тим часом у секретаріаті президентської партії пообіцяли відповісти на запитання щодо фінансування неформальної вечірки у державній резиденції протягом 10 днів.

За словами депутатів, уночі у лісі вони мали можливість вирішувати важливі питання, персонально підійшовши до президента чи прем’єра.

"Це була робоча нарада в неробочій атмосфері. Це ж була не ніч, а вечір. Я, наприклад, як мажоритарник мав можливість поставити запитання і президенту, і прем’єру стосовно своїх округів. Це не було пафосно, фуршетний варіант. Я вам скажу, що весілля у нас в селах виглядають набагато серйозніше", - запевнив нардеп Дмитро Лубінець.

Як раніше повідомлялося у репортажі "Української правди", резиденцію "Залісся" для неформальної зустрічі фракції "Блок Петра Порошенка" обрали, щоб уникнути чужих очей і розголосу у медіа.

Окрім Петра Порошенко, виступали перед нардепами прем’єр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко та мер Києва Віталій Кличко.

Також до "Залісся" прибули перший віце-прем’єр Степан Кубів, віце-прем’єр із питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єри Геннадій Зубко та Павло Розенко, міністр фінансів Олександр Данилюк і деякі керівники обласних держадміністрацій.

За словами очевидців, на території резиденції організували легкий фуршет із канапками і солодощами, а також вином, шампанським та горілкою.