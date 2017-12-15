На межі з Кримом облаштують "розумні" блокпости

На лінії розмежування з окупованим Росією Кримом планують задіяти новітню систему блокпостів, яка базується на інтелектуальних технологіях.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначається, що нова система дозволятиме за короткий час перевіряти значну кількість громадян і транспорту, а час перевірки буде мінімізовано "до кількох секунд".

За даними поліції, на блокпостах працюватиме новостворена поліція Автономної республіки Крим, діяльність якої буде організовано на основі досвіду роботи поліції Донеччини та Луганщини.

Зараз такі системи функціонують на лініях розмежування в Донецькій і Луганській областях.

Для розробки та впровадження нової системи безпеки на лінії розмежування з Кримом створено робочу групу.

"Незабаром вздовж лінії розмежування з півостровом запрацюють стаціонарні пости поліції, де наші громадяни зможуть подати заяви про скоєння окупантами проти них злочинів та заявити про інші факти порушення їх прав", - прокоментував заплановане заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.