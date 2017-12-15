Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На админгранице с Крымом установят "умные" блокпосты

Пятница, 15 декабря 2017, 13:35

На линии разграничения с оккупированным Россией Крымом планируют задействовать новую систему блокпостов, основанную на интеллектуальных технологиях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что новая система позволит за короткое время проверять значительное количество граждан и транспорта, а время проверки будет сокращено "до нескольких секунд".

По данным полиции, на блокпостах будут работать вновь созданная полиция Автономной республики Крым, деятельность которой будет организована на основе опыта работы полиции Донетчины и Луганщины.

Сейчас такие системы функционируют на линиях разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Для разработки и внедрения новой системы безопасности на линии разграничения с Крымом создана рабочая группа.

"Вскоре вдоль линии разграничения с полуостровом заработают стационарные посты полиции, где наши граждане смогут подать заявления о совершении оккупантами против них преступлений и заявить о других фактах нарушения их прав", - прокомментировал запланированное заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Украинская правда
Темы: Крымграницатехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Крым
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: