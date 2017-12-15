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Мера, якого впіймали з хабарем, арештували на 2 місяці

П'ятниця, 15 грудня 2017, 13:44

На Львівщині міському голові, якого затримано під час надання 2 тис доларів неправомірної вигоди, повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Зазначається, що 13 грудня прокурором Львівської області меру було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також у відомстві додають, що 14 грудня Галицьким райсудом Львова меру йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 64 тисячі гривень.

Крім цього, міського голову на 2 місяці відсторонили від займаної посади.

Пізніше, "Українські Новини" з посиланням на прес-секретаря прокуратури Львівської області Юлію Шевченко повідомили, що Трухим сплатив заставу в 64 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що 12 грудня під час надання 2 тисяч доларів неправомірної вигоди правоохоронцям за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями міської ради при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти було затримано мера Старого Самбора 43-річного Ігоря Трухиму.

Він був обраний мером у 2015 році. Кандидатуру Трухима висунула Українська республіканська партія.

Українська правда
Теми: Львівщинамісцева владахабарпрокуратураарешт
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