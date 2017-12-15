Мэра, которого поймали на взятке, арестовали на 2 месяца

На Львовщине городскому голове, задержанному во время предоставления 2 тысяч долларов неправомерной выгоды, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что 13 декабря прокурором Львовской области мэру было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Также в ведомстве добавляют, что 14 декабря Галицким райсудом Львова ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 64 тысяч гривен.

Кроме этого, городского голову на 2 месяца отстранили от занимаемой должности.

Позднее "Українські Новини" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Львовской области Юлию Шевченко сообщили, что Трухим уплатил залог в 64 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что 12 декабря во время предоставления 2 тысяч долларов неправомерной выгоды правоохранителям за закрытие дела о злоупотреблении властью должностными лицами городского совета при закупках мусороуборочной техники за бюджетные средства был задержан мэр Старого Самбора 43-летнего Игоря Трухиму.

Он был избран мэром в 2015 году. Кандидатуру Трухима выдвинула Украинская республиканская партия.