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В СБУ кажуть, що піймали російського шпигуна

П'ятниця, 15 грудня 2017, 14:05
В СБУ кажуть, що піймали російського шпигуна

Співробітники Служби безпеки затримали на Черкащині агента Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації.

Про це інформує 15 грудня прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, уродженець Самари РФ, який тривалий час проживав на території Черкаської області та отримав українське громадянство, був завербований ще у 1996 році Службою зовнішньої розвідки РФ.

"З початком російської агресії куратори поставили агенту завдання стати учасником громадсько-політичних структур патріотичного спрямування. Співробітники СБ України задокументували, що зловмисник здійснював підривну діяльність у Києві та Черкаському регіоні. Отриману інформацію агент передавав російським спецслужбам", – йдеться в повідомленні.

СБУ стверджує, що з початком бойових дій на сході України він також вербував найманців для участі у бойових діях на боці терористичних організацій "Д/ЛНР".

"Співробітники контррозвідки СБУ затримали агента під час спецоперації. При обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили мобільні пристрої з контактами кураторів та комп’ютерну техніку з доказами передачі інформації спецслужбам РФ", – зазначено в повідомленні.

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу.

Триває досудове слідство.

Теми: СБУрозвідкаРосія
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