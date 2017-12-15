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В СБУ заявляют о поимке российского шпиона

Пятница, 15 декабря 2017, 14:05
В СБУ заявляют о поимке российского шпиона

Сотрудники Службы безопасности задержали в Черкасской области агента Службы внешней разведки Российской Федерации.

Об этом сообщает 15 декабря пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, уроженец Самары РФ, который долгое время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство, был завербован еще в 1996 году Службой внешней разведки РФ.

"С началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам", – говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что с началом боевых действий на востоке Украины он также вербовал наемников для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций "Д/ЛНР".
"Сотрудники контрразведки СБУ задержали агента в ходе спецоперации. При обыске по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ", – говорится в сообщении.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное следствие.

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Темы: СБУразведкаРосcия
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