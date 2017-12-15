Між Росією та ПАРЄ залишається прірва - президент асамблеї

Президент ПАРЄ Стелла Кіріакідес після зустрічі в Парижі з російськими депутатами заявила, що між сторонами залишається прірва у важливих політичних питаннях.

Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ.

"Це була наша перша зустріч з російськими парламентарями з березня 2017 року, і, хоча між нами залишається прірва у важливих політичних питаннях, ми можемо погодитись з необхідністю продовжувати обговорення, зокрема в контексті Резолюції 2186 (2017) Парламентської асамблеї про заклик до саміту Ради Європи підтвердити європейську єдність та захистити і сприяти демократичній безпеці в Європі", - сказала Кіріакідес.

В той же час президент ПАРЄ зазначила, що обговорення було "відкритим та чесним і, отже, це крок у правильному напрямку".

"Для цієї проблеми дуже важливо, щоб ми залучали парламентаріїв з усіх держав-членів Ради Європи", - додала вона.

Як повідомлялося, Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка займеться питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто повернення представників РФ до складу ПАРЄ.

Прихильники зняття з РФ санкцій пропонують ухвалити це рішення задля "синхронізації представленості РФ у двох статутних органах Ради Європи". Новостворена група має вивчити таку можливість.

Спочатку пропонувалося, що новостворена група має підготувати "пропозиції" щодо синхронізації органів, тобто проект рішення, який буде винесений на голосування в ПАРЄ.

За підсумками дискусії Бюро асамблеї вирішило, що результатом роботи нового органу має стати "бачення", тобто звіт, який не є проектом документа і не може бути напряму винесений на голосування асамблеї.

Європейська правда