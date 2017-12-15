Между Россией и ПАСЕ остается пропасть – президент ассамблеи
Президент ПАСЕ Стелла Кириакидес после встречи в Париже с российскими депутатами заявила, что между сторонами остается пропасть в важных политических вопросах.
Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
"Это была наша первая встреча с российскими парламентариями с марта 2017 года, и, хотя между нами остается пропасть в важных политических вопросах, мы можем согласиться с необходимостью продолжать обсуждение, в частности в контексте резолюции 2186 (2017) Парламентской ассамблеи о призыве к саммиту Совета Европы подтвердить европейское единство и защитить и способствовать демократической безопасности в Европе", - сказала Кириакидес.
В то же время президент ПАСЕ отметила, что обсуждение было "открытым и честным и, следовательно, это шаг в правильном направлении".
"Для этой проблемы очень важно, чтобы мы привлекали парламентариев из всех государств-членов Совета Европы", - добавила она.
Как сообщалось, Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращение представителей РФ в состав ПАСЕ.
Сторонники снятия с РФ санкций предлагают принять это решение для "синхронизации представленности РФ в двух уставных органах Совета Европы". Вновь группа должна изучить такую возможность.
Сначала предлагалось, что вновь группа должна подготовить "предложения" по синхронизации органов, то есть проект решения, который будет вынесен на голосование в ПАСЕ.
По итогам дискуссии Бюро ассамблеи решило, что результатом работы нового органа должно стать "видение", то есть отчет, который не является проектом документа и не может быть напрямую вынесен на голосование ассамблеи.