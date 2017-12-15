Между Россией и ПАСЕ остается пропасть – президент ассамблеи

Президент ПАСЕ Стелла Кириакидес после встречи в Париже с российскими депутатами заявила, что между сторонами остается пропасть в важных политических вопросах.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Это была наша первая встреча с российскими парламентариями с марта 2017 года, и, хотя между нами остается пропасть в важных политических вопросах, мы можем согласиться с необходимостью продолжать обсуждение, в частности в контексте резолюции 2186 (2017) Парламентской ассамблеи о призыве к саммиту Совета Европы подтвердить европейское единство и защитить и способствовать демократической безопасности в Европе", - сказала Кириакидес.

В то же время президент ПАСЕ отметила, что обсуждение было "открытым и честным и, следовательно, это шаг в правильном направлении".

"Для этой проблемы очень важно, чтобы мы привлекали парламентариев из всех государств-членов Совета Европы", - добавила она.

Как сообщалось, Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращение представителей РФ в состав ПАСЕ.

Сторонники снятия с РФ санкций предлагают принять это решение для "синхронизации представленности РФ в двух уставных органах Совета Европы". Вновь группа должна изучить такую ​​возможность.

Сначала предлагалось, что вновь группа должна подготовить "предложения" по синхронизации органов, то есть проект решения, который будет вынесен на голосование в ПАСЕ.

По итогам дискуссии Бюро ассамблеи решило, что результатом работы нового органа должно стать "видение", то есть отчет, который не является проектом документа и не может быть напрямую вынесен на голосование ассамблеи.

Европейская правда