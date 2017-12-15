Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму фігуранта "справи Веджіє Кашки" планують перевести в лікарню

П'ятниця, 15 грудня 2017, 21:29

В окупованому Криму Асана Чапуха планують перевести в одну з лікарень Сімферополя.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Айдера Азаматова, передає "Радіо Свобода".

За словами Азаматова, після звернень адвокатів до керівництва СІЗО і медсанчастини, Асана Чапуха обстежили, але його стан здоров'я не покращується.

"Він, як і раніше, не може самостійно пересуватися, йому важко дихати і говорити, ліве плече, рука і нога у нього, як і раніше, нормально не функціонують", - зазначив правозахисник.

Він додав, що Чапуха обіцяють перевести в лікарню в найближчі дні.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму

Теми: Кримкримські татарисудполітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Через низький попит готелі в окупованому Криму знизили ціни для туристів до 40%
Росіяни заявили, що на в'їзді в Крим застрягли понад 1300 авто
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: