У Криму фігуранта "справи Веджіє Кашки" планують перевести в лікарню

В окупованому Криму Асана Чапуха планують перевести в одну з лікарень Сімферополя.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Айдера Азаматова, передає "Радіо Свобода".

За словами Азаматова, після звернень адвокатів до керівництва СІЗО і медсанчастини, Асана Чапуха обстежили, але його стан здоров'я не покращується.

"Він, як і раніше, не може самостійно пересуватися, йому важко дихати і говорити, ліве плече, рука і нога у нього, як і раніше, нормально не функціонують", - зазначив правозахисник.

Він додав, що Чапуха обіцяють перевести в лікарню в найближчі дні.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму