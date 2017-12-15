Німецькі соціал-демократи погодились почати коаліційні переговори з блоком Меркель

Німецькі соціал-демократи (СДПН) погодилися почати переговори про формування уряду з блоком канцлера Ангели Меркель, відкривши шлях до виходу з політичного глухого кута.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення верхівка СДПН схвалила під час засідання в Берліні у п’ятницю. Таким чином майже через три місяці після виборів до Бундестагу можуть розпочатися нові переговори про формування коаліції.

Попередні перемовини за участі блоку Меркель, "зелених" та "вільних демократів" провалилися після того, як їх залишила "Вільна демократична партія".

Лідер СДПН Мартін Шульц заявив, що згода СДПН на переговори ще не означає формування нового уряду. Він підкреслив, що Німеччині потрібна "нова урядова культура, яка не може бути продовженням "великої коаліції", яку знали раніше", цитує політика Spiegel Online.

"Ми будемо відкрито і конструктивно вступати у переговори. Ми хочемо поговорити про політику, яка поліпшить життя людей. Мова іде про зміцнення згуртованості – у Німеччині та в Європі", – наголосила лідер фракції СДПН у парламенті Андреа Налес.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала рішення СДПН. Вона закликала до швидких дій для формування стабільного уряду.

Переговори щодо створення коаліції можуть розпочатися на початку січня.