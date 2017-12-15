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Немецкие социал-демократы согласились начать коалиционные переговоры с блоком Меркель

Пятница, 15 декабря 2017, 22:55

Немецкие социал-демократы (СДПГ) согласились начать переговоры о формировании правительства с блоком канцлера Ангелы Меркель, открыв путь к выходу из политического тупика.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение верхушка СДПГ приняла на заседании в Берлине в пятницу. Таким образом почти через три месяца после выборов в Бундестаг могут начаться новые переговоры о формировании коалиции.

Предыдущие переговоры с участием блока Меркель, "зеленых" и "свободных демократов" провалились после того, как из них вышла "Свободная демократическая партия".

Лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что согласие СДПГ на переговоры еще не означает формирования нового правительства. Он подчеркнул, что Германии нужна "новая правительственная культура, которая не может быть продолжением "большой коалиции", которую знали раньше", цитирует политика Spiegel Online.

"Мы будем открыто и конструктивно вступать в переговоры. Мы хотим поговорить о политике, которая улучшит жизнь людей. Речь идет об укреплении сплоченности - в Германии и в Европе", - подчеркнула лидер фракции СДПГ в парламенте Андреа Налес.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение СДПГ. Она призвала к быстрым действиям для формирования стабильного правительства.

Переговоры о создании коалиции могут начаться в январе.

Темы: ГерманияМеркелькоалиция
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