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Український плавець Романчук став чемпіоном Європи

Субота, 16 грудня 2017, 06:05

Українець Михайло Романчук виграв "золото" на чемпіонаті Європи з плавання на короткій у воді в Копенгагені.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець став першим у фіналі на 1500 метрів вільними стилем - він подолав дистанцію за 14 хвилин 14,59 секунди. Романчук на 8,34 секунди випередив срібного призера італійця Грегоріо Палтіньєрі. Бронзова медаль дісталася норвежцю Хенріку Крістіансену.

Раніше "срібло" у фіналі на 200 м на спині завоювала Дарина Зевіна.

Як відомо, у липні Романчук уперше в кар'єрі став срібним призером чемпіонату світу.

Теми: спорт
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