Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы

Украинец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате Европы по плаванию на короткой в ​​воде в Копенгагене.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец стал первым в финале на 1500 метров вольным стилем - он преодолел дистанцию ​​за 14 минут 14,59 секунды. Романчук на 8,34 секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтиньери. Бронзовая медаль досталась норвежцу Хенрику Кристиансену.

Ранее "серебро" в финале на 200 м на спине завоевала Дарья Зевина.

Как известно, в июле Романчук впервые в карьере стал серебренным призером чемпионата мира.