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Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках та лавинну небезпеку

Субота, 16 грудня 2017, 09:18

16 грудня внаслідок опадів очікується ріст рівнів води у річках Львівської та Івано-Франківської областей, а також на Закарпатті.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, найбільш напруженою паводкова ситуація очікується у нижніх течіях річок Закарпаття: Уж, Стара, Латориця та Боржава.

Вночі 16 грудня на Закарпатті, в гірських районах Львівщини та Івано-Франківщини сильний дощ і мокрий сніг, на високогір'ї дуже сильний сніг.

16-17 грудня у високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека 3 рівня.

"У гiрських районах можливе формування значного місцевого і схилового стоку та утворення селевих потоків", - зазначають в Укргідрометцентрі. 

На рiчках басейнiв Сяну і Днiстра очікується підвищення рівня води на 0,5-1,5 м, на понижених дiлянках мiсцями можливий вихiд води на заплаву; на рiчках басейнiв Прута та Сiрету - на 0,3-1,0 м, на рiчках Закарпаття на 1-2 м з виходом води на заплаву на нижніх ділянках річок Уж, Ріка, Теребля, Тересва і подальшим затопленням заплави річок Латориця, Стара, Боржава.

На дiлянцi Тиси Великий Бичків - Вилок рівень води підвищиться на 2-3 м з виходом води на заплаву. На нижній ділянці р.Боржава, якщо підвищення рівня води триватиме буде підтоплено автодорог Шаланки-В.Ком'яти, сільгоспугіддя та присадибні дiлянки сіл Іршавського і Виноградівського районів. На р.Стара можливий перелив автодороги Київ-Чоп. 

 

Українська правда 

Теми: погода
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