Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках и лавинной опасности

Суббота, 16 декабря 2017, 09:18

16 декабря в результате осадков ожидается рост уровней воды в реках Львовской и Ивано-Франковской областей, а также на Закарпатье.

Как сообщили в Укргидрометцентре, самая напряженная паводковая ситуация ожидается в нижних течениях рек Закарпатья: Уж, Старая, Латорица и Боржава.

Ночью 16 декабря на Закарпатье, в горных районах Львовщины и Ивано-Франковской ожидается сильный дождь и мокрый снег, на высокогорье очень сильный снег.

16-17 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная лавинная опасность 3 уровня.

"В горных районах возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования селевых потоков", - отмечают в Укргидрометцентре.

На реках бассейнов Сяна и Днестра ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м, на пониженных участках местами возможен выход воды на пойму; на реках бассейнов Прута и Сирета - на 0,3-1,0 м, на реках Закарпатья - на 1-2 м с выходом воды на пойму на нижних участках рек Уж, Рика, Теребля, Тересва и последующим затоплением поймы рек Латорица, Старая, Боржава.

На участке Тисы Великий Бычков - Вилок уровень воды повысится на 2-3 м с выходом воды на пойму. На нижнем участке г.Боржава, если повышение уровня воды будет продолжаться, будет подтоплена автодорога Шаланки-В. Комьяты, сельхозугодья и приусадебные участки сел Иршавского и Виноградовского районов. На р.Стара возможен перелив автодороги Киев-Чоп.

 

Украинская правда 

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: