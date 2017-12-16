Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники: Адмінкордон з Кримом перетинають на 20% менше

Субота, 16 грудня 2017, 12:53

У 2017 році транспортний потік на адмінкордоні з анексованим Кримом знизився на 20% у порівнянні з 2016 роком.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на дані Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, потік людей на адмінкордоні з Кримом за рік також знизився - на 6%.

Публічних коментарів російських прикордонників з цього приводу немає.

Як відомо, після анексії півострова Росією на початку 2014 року між материковою Україною і Кримом з'явився адміністративний кордон, у Херсонській області на андмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду - "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Теми: Кримкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: