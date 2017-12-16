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Пограничники: Админграницу с Крымом пересекают на 20% меньше

Суббота, 16 декабря 2017, 12:53

В 2017 году транспортный поток на админгранице с аннексированным Крымом снизился на 20% по сравнению с 2016 годом. 

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины. 

По данным пограничников, за год поток людей на админгранице с Крымом  также снизился - на 6%. 

Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу нет.

Как известно, после аннексии полуострова Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и Крымом пролегла административная граница, в Херсонской области на андмингранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Темы: Крымграница
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