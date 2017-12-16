Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Паводок на Закарпатті: річка прорвала дамбу, підтоплено десятки будинків

Субота, 16 грудня 2017, 15:07
Паводок на Закарпатті: річка прорвала дамбу, підтоплено десятки будинків

Внаслідок паводку на Закарпатті підтоплені кілька десятків будинків, пошкоджений міст та перекрито рух трасою "Мукачево - Рогатин".

Про це повідомляють на сайті голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

"Найбільш загрозлива ситуація склалася в низовині р.Боржава на Іршавщині та Виноградівщині. Вранці між с. Сільце та Вільхівка вода вийшла з берегів і перелилася через трасу "Мукачево - Рогатин". Підтоплено близько 150 метрів дорожнього покриття, автомобільний рух перекритий, об’їзд автотранспорту здійснюється через Іршаву - Довге - Липецьку Поляну та Хуст. У с.Вільхівка підтоплено близько 50 підвалів житлових будинків", - цитує Москаля його прес-служба.

 
 

Також зазначається, що підтоплені понад тисяча гектарів угідь і близько сотні дворогосподарств.

У Тячівському районі на початку села Вонігово річка Теребля прорвала близько 150 метрів дамби й вилилася на територію села. Через це підтопило городи та господарські будівлі, а також 22 житлові будинки Вонігова.

Окрім того, у верхів’ях річки Латориця паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у високогірному селі Котельниця Воловецького району.

 
 

Як повідомлялося, 16 грудня внаслідок опадів очікується ріст рівнів води у річках Львівської та Івано-Франківської областей, а також на Закарпатті.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаттястихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Закарпаття
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Військкома, який побив жінку в Ужгороді, звільнять з лав ЗСУ – Міноборони
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: