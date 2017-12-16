Паводок на Закарпатті: річка прорвала дамбу, підтоплено десятки будинків
Внаслідок паводку на Закарпатті підтоплені кілька десятків будинків, пошкоджений міст та перекрито рух трасою "Мукачево - Рогатин".
Про це повідомляють на сайті голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.
"Найбільш загрозлива ситуація склалася в низовині р.Боржава на Іршавщині та Виноградівщині. Вранці між с. Сільце та Вільхівка вода вийшла з берегів і перелилася через трасу "Мукачево - Рогатин". Підтоплено близько 150 метрів дорожнього покриття, автомобільний рух перекритий, об’їзд автотранспорту здійснюється через Іршаву - Довге - Липецьку Поляну та Хуст. У с.Вільхівка підтоплено близько 50 підвалів житлових будинків", - цитує Москаля його прес-служба.
Також зазначається, що підтоплені понад тисяча гектарів угідь і близько сотні дворогосподарств.
У Тячівському районі на початку села Вонігово річка Теребля прорвала близько 150 метрів дамби й вилилася на територію села. Через це підтопило городи та господарські будівлі, а також 22 житлові будинки Вонігова.
Окрім того, у верхів’ях річки Латориця паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у високогірному селі Котельниця Воловецького району.
#Надзвичайники протистоять негоді на #Закарпаття, де унаслідок інтенсивних опадів 🌧️🌨️ протягом 9-15 грудня сталося підняття рівнів води у річках 🌊— МВС України (@MVS_UA) December 16, 2017
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Як повідомлялося, 16 грудня внаслідок опадів очікується ріст рівнів води у річках Львівської та Івано-Франківської областей, а також на Закарпатті.
Українська правда