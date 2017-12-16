Київпастранс обіцяє безкоштовний Wi-Fi у наземному транспорті вже у січні

У Києві остаточно завершити обладнання усього наземного громадського транспорту безкоштовним Wi-Fi планується до кінця січня 2018 року.

Про це повідомили у КП "Київпастранс".

За даними компанії, обладнання транспорту Wi-Fi розпочалося наприкінці вересня 2017 року, наразі завершено підключення до мережі у трамваях депо ім.Шевченка та Подільського депо, автобусах Автобусного парку №5.

"Безкоштовно користуватися Wi-Fi можна у будь-якому автобусі, тролейбусі та трамваї, де у салоні є спеціальна наліпка та інструкція. Аби підключитися до мережі, потрібно лише відкрити браузер та перейти на сайт ewifi.com.ua", - зазначили у "Київпастрансі".

В компанії уточнили, що безкоштовно користуватися інтернетом у наземному громадському транспорті стало можливим завдяки співпраці з компанією "Є Wi-Fi".