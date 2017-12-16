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Киевпастранс обещает бесплатный Wi-Fi в наземном транспорте уже в январе

Суббота, 16 декабря 2017, 16:56

В Киеве окончательно завершить оборудования всего наземного общественного транспорта бесплатным Wi-Fi планируется до конца января 2018 года.

Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

По данным компании, оборудование транспорта Wi-Fi началось в конце сентября 2017 года, в настоящее время завершено подключение к сети в трамваях депо им.Шевченко и Подольского депо, автобусах автобусного парка №5.

"Бесплатно пользоваться Wi-Fi можно в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, где в салоне есть специальная наклейка и инструкция. Чтобы подключиться к сети, нужно лишь открыть браузер и перейти на сайт ewifi.com.ua", - отметили в  "Киевпастрансе".

В компании уточнили, что бесплатно пользоваться интернетом в наземном общественном транспорте стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией "Е Wi-Fi".

Темы: Киевтранспортинтернет
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