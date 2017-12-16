Прокуратура: 75 екс-депутатів ВР Криму оголошено в розшук

Станом на грудень 2017 року в розшук оголошено 75 колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури на запит "Крим.Реалії".

Прокуратура уточнила імена 56 колишніх депутатів, щодо яких обвинувальні акти направлено до суду.

При цьому не оприлюднено імена 19 екс-депутатів та 298 екс-прокурорів "у зв'язку з проведенням щодо них досудового розслідування".

Як відомо, раніше в СБУ заявили, що розпочали розслідування щодо двох депутатів Севастопольської міської ради, підозрюваних у державній зраді.

16 березня 2014 року у Криму відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія "приєднала" Крим 18 березня, фактично його анексувавши. Результати голосування на "референдумі" не визнано світом.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

11 квітня в Росії оприлюднили нову версію конституції РФ, в яку включені республіка Крим та місто федерального значення Севастополь.