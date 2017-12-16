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Росія не може бути рівнею Заходові - Клімкін

Субота, 16 грудня 2017, 18:36

На думку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, Росія не може бути рівнею Заходові, оскільки не хоче і не може грати за загальноприйнятими правилами.

Про це він пише у колонці для "Дзеркала тижня".

"Популярна ідея "вести з Росією рівноправний діалог", яка, на жаль, є комфортною для багатьох на Заході, може привести його до прикрих розчарувань. Росія не може бути рівною Заходові, оскільки наразі не хоче й не здатна грати за загальноприйнятими правилами. Вона бачить себе домінуючою силою, яка має право і на свою виключну зону впливу, і на боротьбу без правил у будь-якій точці світу", - вважає Клімкін.

Від додає, що великим питанням є те, коли Захід усвідомить цю парадигму та почне керуватись цим розумінням у своїх діях.

"Водночас саме тепер хоча б частина західної спільноти стала нарешті розуміти, що Росія почала системну гру проти демократичних інститутів та інституцій, на яких західний світ власне й заснований, і що кінцева її мета - зруйнувати Захід і трансатлантичну цивілізацію як явище", - зазначає міністр.

Окрім того, за словами Клімкіна, тепер значну частку дипломатичних бюджетів України становитимуть іміджеві проекти.

"Уже цього року наші посольства нарешті отримали фонди на проведення власних культурних, просвітницьких, інформаційно-роз'яснювальних проектів. Наступного року можливостей буде ще більше", - пише міністр.

Також очільник МЗС зазначив, що з іміджевою метою у п’яти ключових для України столицях запускається проект "Український інститут".

Українська правда

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